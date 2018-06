Hanychová je opět zadaná, vzteky ovšem zrušila profil na facebooku

V pátek třináctého se na facebooku Jana Brabce objevilo na profilu, že je nezadaný. Vzápětí si tu samou zprávu vyvěsila na sociální síť umožňující komunikaci s přáteli, spolupracovníky, spolužáky a lidmi z okolí také Agáta Hanychová. "Honza se se mnou rozešel, je mi z toho smutno," reagovala na otázku, co se stalo. Důvod rozchodu ale nechtěla a dosud nechce komentovat. Stejně už je to pasé. Agáta a Honza jsou totiž opět spolu a všechno je při starém. Novinkou ovšem je, že si modelka

zrušila facebook.



"Už ho nechci, všichni o mně všechno věděli. Já vím, že jsem to slůvko nezadaná nemusela uvádět, ale Honza si ho tam vyvěsil první, tak co jsem měla dělat? Každopádně mě už facebook štval. Honza ho má dál, ten ho nezrušil, už tam má zase, že je zadaný," líčí Hanychová.

Vztah se urovnal už o víkendu a postaral se o to právě motokrosový závodník. Jak se ale Agáta přesvědčila, o dívky by neměl nouzi. "Když se rozneslo, že je Honza volný, psalo mi na facebook dost holek a chtělo jeho telefonní číslo. To bylo neuvěřitelný, jak ho všechny najednou chtěly. Je zajímavé, že tak to bylo vždycky. Chlapi, se kterýma jsem skončila, byli na roztrhání," směje se modelka.