Hanychová je na své původní váze, ukázala to při focení kalendáře

"Nemůžu držet diety, protože kojím, ale rozhodla jsem se pro krabičkové stravování a poctivě cvičím, konečně jsem zase na svojí váze," prozradila šťastná, i když unavená Agáta. "Dnes jsme vstávali v půl páté, protože od rána fotíme na vlakovém nádraží titulku kalendáře. Ta patří nejen mně, ale hlavně Kryšpínovi, pro kterého je dnešní focení už druhou zkušeností."

Pro svého syna vyjednala úspěšná obchodnice daleko větší honorář, než má sama. "Peníze mu ukládám, jednou je všechny dostane za to, co musí s matkou protrpět. Na nádraží je velký rámus, takže dnes se focení neobešlo bez slz, titulka kalendáře s Kryšpínem musela být co nejrychleji hotová."

Agáta Hanychová se synem Kryšpínem

Svůj honorář, který se pohybuje v řádech statisíců, nechtěla modelka prozradit. Peníze ale hodlá ušetřit. "Na utrácení vydělaných peněz nemám v tomto období žádný čas, ale ráda bych své úspory použila na náš barák, ve kterém toho chci ještě hodně změnit a upravit. Určitě budou peníze použity i na budování mnoha pokojíčků pro mnoho dětí," směje se Hanychová. Další těhotenství ale v nejbližší době neplánuje. Musí si udržet štíhlou postavu i kvůli zakázkám, které dostala. Brzy bude fotit kampaň na nový fotoaparát.

Mateřství známou rebelku změnilo. Cigaretu si sice občas dopřeje, s alkoholem ale skončila. "Kryšpína kojím každé dvě hodiny i v noci, takže alkoholu jsem se úplně vzdala, i když s cigaretami se mi seknout nepodařilo. Snažím se ale nekouřit těsně před kojením," prozradila Hanychová.

Agáta Hanychová v kalendáři mapujícím vývoj železnice a vlaků od roku 1839

Kalendář, který se fotil na různých místech České republiky, znázorňuje vývoj železnice a vlaků od roku 1839 až po současnost. Focení trvalo tři dny od rána do noci. Kalendář nebude prodejný, vybrané fotografie půjdou do dražby, jejíž výtěžek dostane charita.