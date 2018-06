Hanychová je na nejnižší váze: 55 kilo jsem neměla ani před porodem

"Vážím kolem 55 kilo, což je váha, kterou jsem měla minulý týden. Teď jsem možná o dvě kila přibrala, ale i tak fajn. Takhle málo jsem nevážila ani před Kryšpínem," přiznala Agáta Hanychová v rámci sportovního odpoledne v jednom z pražských fitness center, které moderovala po boku známého trenéra Víta Chaloupky.

Agáta Hanychová a Vít Chaloupka na sportovním odpoledni, v rámci kterého se představila i žena, která se rozhodla shazovat přebytečná kila pod odborným dohledem.

"Zrovna před chvíli se mě Agáta ptala, jak by mohla shodit tři kila během jednoho týdne. Vysvětlil jsem jí, že to jde v rámci stravovací disciplíny, ale určitě by to nemělo být něco, co by měla praktikovat často. Pro zajímavost - spousta mých hubených klientů je v podstatě na tom zle, ve skutečnosti mají tělo zcela zhuntované. Všechno je o stravě a pohybu. Nic jiného nefunguje," dodal Chaloupka.

Hanychová se zajímala o rychlý váhový úbytek především kvůli dovolené, na kterou ve středu odletěla. "Chystáme se na Maledivy. Těším se hrozně moc. Téhle zimy i lidí mám upřímně po krk. Ráda si chvilku odpočinu," dodala modelka, jež upřesnila, že za sluncem vyrážejí ve třech. "Jedu s Jakubem i Kryšpínem. Snad se pak nevrátím ještě víc unavená," vtipkovala.

Při odjezdu z areálu fitness centra nechala iDNES.cz nahlédnout do kufru svého vozu. Ukázalo se, že se "zásobovala" právě na dovolenou. "Všem jsem koupila plavky. Jedny Jakubovi, jedny Kryšpínkovi, tomu jsme dokonce vzala i malé žabky, sobě jen vrchní díl plavek, spodní nepotřebuju," smála se.

Agáta Hanychová ukazuje šortky, které pořídila synovi Kryšpínovi na dovolenou.

Když se téma opět stočilo k hubnutí a hmotnosti, vyšlo najevo, že modelka nebyla vždycky jako proutek. "Nejvíc jsem určitě vážila před porodem. Měla jsem o 25 kilo víc. Kulatější jsem byla i jako dítě, v pubertě jsem se ale naštěstí vytáhla," uzavřela Hanychová.