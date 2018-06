Hanychová je jako tyčka, v Americe zhubla sedm kilo

"Zhubla jsem, protože jsem hodně cvičila a moc nejedla, hamburgery tedy rozhodně ne," říká s úsměvem modelka. "Ale prsa mám větší, koupila jsem si schválně o velikost větší podprsenku, aby to tak vypadalo," dodává.

Své superštíhlé tělo vystavila na odiv na narozeninách svého kamaráda, organizátora charitativních akcí Davida Novotného, a to samozřejmě v sexy outfitu. Jen ji mrzelo, že si oblékla staré šaty s klokaní kapsou, která prý kdysi plnila svůj účel a schovávala bříško, s nímž modelka nebyla spokojená. Jinak měla na sobě všechno zbrusu nové a koupené v Americe včetně módních, ale odvážných děrovaných punčoch, které si může dovolit snad jen ona.

Na oslavě se objevila po boku své kamarádky Hanky Chymčákové, která jí bude ještě nějaký čas dělat společnost namísto přítele Jana Brabce. Ten totiž zůstal v Americe. "Honza musí ještě trénovat. Už se mi po něm stýská, ale myslím, že nevadí, když si od sebe na chvilku odpočineme," míní Agáta. Její vztah je prý stále v naprostém pořádku a partnerství s motokrosovým závodníkem nemá žádné trhliny. Láska bude i po jejím odletu procházet Janovi alespoň žaludkem, navařila a zamrazila mu totiž asi šestnáct jídel.

"Vařila jsem pravidelně, baví mě to. Ale už mě nebaví to jíst, když celý den stojím u plotny, což je vlastně dobře. Navíc jsem vařila ve velkém, což umím díky naší rozrostlé rodině. Když se totiž rozkřiklo, že jsem zase tam, chodili k nám na návštěvu záměrně Honzovi kamarádi a jakoby náhodou v době večeře. Věděli, že si u nás pochutnají. Jejich holky jsou tam schopné jim k večeři nabídnout popcorn. Poprvé jsem tam dělala svíčkovou a domácí knedlíky z té americké mouky, která je úplně jiná než naše, ale povedly se. Jinak byl třeba guláš a další česká jídla."

A co jí v Americe scházelo? "Nejvíc se mi stýskalo po mámě, to je klasika. A stýskalo se mi trochu i po tom rozruchu, měla jsem v zámoří moc volného času. Využívala jsem ho sice k focení fotek, podnikání výletů a tak, ale bylo to přece jen dlouhé. Teď jsem ráda, že nebudu pár dní spát, třeba měsíc. Čeká mě asi šest dní v týdnu V.I.P. Poker Tour, přehlídky i focení," vypočítává modelka.

Bohužel bude muset mezi prací řešit i nepříjemnosti, které se tady udály za její nepřítomnosti. Návrat do Prahy jí především přichystal překvapení v podobě tragédie, která se stala před domem ve Statenicích, který dlouhodobě pronajímala. Jeho nájemník tam údajně pobodal svou bývalou přítelkyni. Kromě toho dluží Hanychové za nájem, elektřinu a vodu více než sto tisíc korun. Jeho rodičům kvůli tomu mimochodem nechce vydat jeho osobní věci.

"Nemám od domu zatím ani klíče, má je stále policie. Jdu k právníkovi a budu celou věc řešit. Taky čekám na verdikt policie. Jen doufám, že barák prodám a toho pána už nikdy neuvidím s že se nenaštve a nepojede mi něco udělat po všech těch článcích v novinách. Nemám z toho úplně dobrý pocit," přiznává Hanychová.

Na oslavě narozenin Davida Novotného se pozdravila například s Míšou Noskovou, o jejímž těhotenství se přesvědčila sáhnutím na její bříško, vyfotila se s Janem Bendigem, který ji v SuperStar bavil, nebo si poslechla, jak zpívá Livie Kuchařová, sestra Miss World Taťány.