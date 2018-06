Hanychová je definitivně sama a hlásí: Mám volné skříně!

Bývalí partneři se na společném rozchodu domluvili už před dvěma týdny a Marek, který s Agátou žil v domě za Prahou, si už stihl zabalit všechny svoje věci. "Dneska jsem přišla domů a všude byly krabice, které si postupně odváží. Hlásím tedy, že mám volné skříně," dodala modelka, která však o přízeň mužů nouzi rozhodně nemá. Ani krátce po rozchodu. "Něco se rýsuje, ale víc neřeknu."



Ještě před pár měsíci se Agáta Hanychová tulila k Marku Šíšovi, jejich vztah je ale definitivně minulostí

O tajemném muži Agáty Hanychové víme jen to, že pracuje a žije v Londýně, kde ho modelka včera navštívila. "Jeho jméno samozřejmě neprozradím, a navíc je to jen kamarád," mlží kráska, která v Británii opět ve velkém utrácela. "Nakoupila jsem si kalhoty, botičky, taštičky, šatičky, kufr a kabelku, to všechno za 150 tisíc - korun, liber bych tolik neměla," upřesnila se smíchem.



Agáta Hanychová na bobové dráze

Agátu jsme jen o dva dny dříve potkali na pražském Proseku na zdejší bobové dráze, která oficiálně zahájila letošní sezonu. Modelka si zde jako jediná vyzkoušela opičí dráhu a následně i samotnou jízdu v bobech. "Bylo to šílený, mám všude modřiny. Asi bych do toho normálně nešla, ale přesvědčila mě majitelka dráhy a moje sestřenice Marie Kantorová." Kromě Agáty Hanychové se na bobech předvedli i Leoš Mareš a Miss Zuzana Jandová.