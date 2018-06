Hanychová jako čarodějnice: velký výstřih nade vše

S kolegyněni misskami Editou Hortovou, Evou Čerešňákovou a Míšou Štoudkovou se Hanychová už předem domluvila na černých šatech, které doplnily čarodějnickým kloboukem. V téhle róbě vyrazila na party, která se tentokrát také výjimečně nekonala v žádném jejím oblíbeném podniku, ale v karlínském fitness klubu. Tam si v převleku čarodějnice zacvičila spinning, zúčastnila se soutěže v dlabání dýní a o nejlepší masku.

V šatech s hlubokým dekoltem, ze kterých se jí dmula ňadra, by spíš mohla soutěžit v anketě o největší poprsí. Však je v poslední době také podezírána z toho, že podstoupila plastickou operaci. Velikostí své hrudi se totiž přibližuje "pětkařkám" Haně Mašlíkové nebo Dominice Mesárošové.

"Prsa mám pořád svoje," směje se Agáta. "Jen si umím dobře vybírat podprsenky. A nesmím držet dietu, to je pak na nich vidět úplně nejdřív," míní. S postavou je teď celkem spokojená, udržuje si ji jen cvičením a správnou životosprávou. "Nepřežírám se, o tom to je," říká bez okolků. Podle všeho je to ale také o tom, že je stále šťastně zamilovaná do motokrosového závodníka Jana Brabce. Představila ho už také mamince Veronice Žilkové, Honza totiž s celou rodinou oslavil hereččiny nedávné narozeniny.

Mezi hosty halloweenské party nechyběl ani zpěvák Honza Kalousek, který se na pár dní objevil v Praze i přesto, že většinu svého času tráví pracovně v Itálii. Za pomoci vydatného skandování missek se snažil dosáhnout na spinningu co nejlepšího výkonu. Ve strašidelné atmosféře a mezi rozličnými maskami, které na sebe oblékli pracovníci karlínského fitness klubu, byla jeho snaha poněkud marná.