Hanychová dostala neslušný návrh, Koňaříková neutajila těhotenství

Obrusník, který v soutěži skončil druhý, své přání vyřkl před přítomným publikem v sále Městského divadla Dr. J.Čížka, kde se galavečer konal, Michajlec ho napsal do dotazníku, který se vyplňoval před samotnou soutěží. A nebyla by to Agáta, kdyby přání obou Michalů nevyslyšela. I když možná trochu jinak, než si to hoši představovali.

Noc po slavnostním vyhlášení Muže roku, kterým se stal nakonec jedenadvacetiletý student ČVUT Albert Smola, totiž zasvětila bujaré zábavě. Večírek rozjela po boku své nejlepší kamarádky ze soutěže Miss ČR Petry Macháčkové a na diskotéce střídala tanečníka za tanečníkem. Na řadu se dostali i její dva nápadníci. Od zábavy, která trvala až do sedmé hodiny ranní, neodradil modelku ani fakt, že ji příšerně bolely nohy v červených lodičkách na vysokém podpatku, které si vzala na párty k červeným sexy šatům sahajícím těsně pod zadek.

Ve své večírkové róbě byla originální, slavnostní večer jí ovšem opět trochu otrávila Eva Aichmajerová, s níž seděla v porotě a s níž se poslední dobou ve výběru oblečení nešťastně shoduje. "Šla jsem k ní už záměrně ještě před začátkem a říkám: podívej, jaké mám šaty. Ona si stoupla a já myslela, že mě omejou - měla hodně podobné těm mým," kroutila nevěřícně hlavou modelka.

Koňaříková čeká miminko

Podobně jako se divila Agáta šatům moderátorky, tak se divila Kateřina Macháčková a Eva Čížkovská výsledkům. "Volily jsme od začátku soutěžícího s číslem deset a víme, že jsme nebyly zdaleka jediné. Po vyhlášení výsledků jsme byly stejně jako publikum v sále hodně překvapené," nechaly se slyšet herečky, které usedly v rekordní třiasedmdesátičlenné porotě. Smola podle nich zřejmě upoutal volnou disciplínou a živým tygrem na pódiu. Mezi soutěžícími byl i bratranec slavné modelky Evy Herzigové Jan Reindl, kterému v publiku fandila maminka Liběna Hlinková a sestra Monika. Odnesl si cenu sponzora Von Dutch.

Modelka a moderátorka Lucie Koňaříková-Salamé, která již tradičně soutěží Muž roku provází, nezatajila pod večerními šaty vystouplé bříško a musela s pravdou ven. "Jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství. Nevím, co to bude, ale nechám si to říct," prozradila nastávající maminka. Přestože by po skončení soutěže jedla za dva, se k plným stolům rautu dostala, našla tam jen suchý rohlík.

Muž roku zahájil již desátý ročník celorepublikové akce Den dobrých skutků, jehož organizátorem je David Novotný. Do Náchoda se díky němu sjíždí na konci léta pravidelně velké množství osobností a celebrit. Tentokrát tu nechyběla například Eva Pilarová, která uspořádala v sobotu pro občany i návštěvníky východočeského města téměř dvouhodinový koncert. Akce vynesla téměř sto dvanáct tisíc korun, které pomohou vybraným dětským domovům a stacionářům.