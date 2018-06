Hanychová dostála drsné pověsti, z akce nechala vyvést Martucciho

Vernisáž fotografií Agáty Hanychové, které pořídil fotograf Jaroslav Urban na svazích i hotelích střediska Jasná v Nízkých Tatrách, probíhala v duchu dražby. Cíl byl jediný - získat co nejvíce finančních prostředků pro občanské sdružení Peppermint, které mimo jiné pomáhá vzdělávat nezletilé matky.

Agáta Hanychová na vernisáži svých fotografií

Vše probíhalo v poklidu do chvíle, než hlavní hvězda zaregistrovala, že se na jejím slavnostním večeru "přiživuje" nezvaný host Martucci. Hanychová proto pověřila organizátory, aby ho nechali potichu vyvést. "Byl jsem pozván svou kamarádkou Štěpánkou Decastelo. S Agátou se neznáme, to je pravda," řekl Martucci při odchodu z prostor radnice Prahy 13.

I přes malý incident může být Agáta Hanychová s průběhem charitativní dražby spokojená. Čtyři obrazy, na nichž pózuje i nahoře bez, se vydražily za slušných 140 tisíc korun.

"Myslím, že je to hezká suma. Upřímně jsem čekala, že to bude míň. Ale jsem ráda, že v dražbě bodoval i můj obraz s vystrčeným zadkem u krbu. Nikdo si neumí představit, kolik dřiny mě to stálo," smála se Agáta, která při focení odhalila i poprsí. "Jak se mi prsa po porodu zmenšila, tak už nemusím nic řešit," doplnila modelka.

Agáta Hanychová a její partner Miroslav Dopita

Neoficiální část vernisáže se o hodinu později přesunula do nedaleké restaurace Carpe Diem, kde se podávaly vybrané speciality, mimo jiné losos na grilu, hříbkové rizoto či guláš ze zvěřiny. Na akci poté dorazil i partner Hanychové a otec jejího syna Kryšpína Miroslav Dopita.