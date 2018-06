Hanychová dala do aukce své nahé tělo, pomáhá pražské zoo

"Peníze pomohou adoptovat nějaké zvíře. Já bych ráda lva, protože má sílu, ale třeba i jednu kozu kamerunskou. Záleží, kolik za mě v aukci dají," řekla s úsměvem Agáta na charitativní aukci Bonus.

Na internetu je modelka dnes a denně. Využívá ho i ve chvíli, kdy má hlad. "Ráda nakupuju přes internet potraviny a pak vždycky čekám, jaký fešný dovozce mi jídlo přiveze," dodala. Organizátor charitativních akcí a oblíbené volby Muž roku David Novotný jí pohotově nabídl některého z finalistů letošního ročníku. Modelka si ho prý pro jistotu sama vybere na srpnovém finále v Náchodě.

Do Galerie u Anděla dorazila v novém účesu také Míša Nosková, která se na internetu ráda baví a do aukce dala dva náramky, které si přivezla ze své první návštěvy Londýna. "Nejradši sleduju lechtivé stránky, to ale nesmí být nikdo doma," prozradila zpěvačka. Nosková momentálně nejvíc žije dívčím čtyřtetem 4 Ladies, který nedávno založila a v němž vystupuje spolu s Leonou Černou, Šárkou Vaňkovou a Terezou Zelinkovou.

Hanychová a Nosková se spolu s moderátorem Jiřím Chumem, který se do aukce taktéž zapojil, když věnoval dvacet let starý vinčus na mikrofon, sejdou po skončení dražby tentokrát už v zoologické zahradě. Tam se rozhodne, jaké zvíře nakonec adoptují.