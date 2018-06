Hanychová: Čína mě nepřitahuje

Druhá vicemiss ČR 2005 Agáta Hanychová v sobotu 9. července odlétá reprezentovat naši zemi na soutěž Miss Intercontinental, která se koná až v Číně. Že by se tam ale Agáta zrovna těšila, to se říct nedá. "Moc mě to tam nepřitahuje," přiznává modelka na rovinu.