Hanychová chce dítě. Chlapa k tomu nepotřebuju, říká

Nadšená proto byla z ovulačního testu, který dostala od kamaráda. "To je přesně to, co teď potřebuju," jásala. "Máma v mých letech už měla rok mě a já chci mít tolik dětí, co ona. Mám co dělat, abych ji dohnala."



Agáta Hanychová s netradičními dárky

Jestli si za dárce zvolí jednoho ze svých bývalých partnerů, neprozradila. Rozhodně mezi nimi nebude poslední milenec Sámer Issa, toho totiž doslova nenávidí. Zatímco Marek Šíša byl na oslavě pro kamarády a známé i na party pro rodinu, protože je stále rodinný přítel, mladý zpěvák nebyl ani na jedné z nich.

"Volal mi a přál všechno nejlepší, ale sekla jsem mu s telefonem s tím, ať se neopovažuje přijít, bydlí totiž kousek od bobové dráhy a zdálo se, že měl takový nápad," zlobila se Hanychová.

Na party představila modelky, které absolvovaly její modelingový kurz, spolu s fotkami, které jim na závěr kurzu nafotila. Mezi hosty nechyběla její sestra Markéta a bratr Vincenc. "Máma se Stropnickým přijdou až po divadle," hlásila.