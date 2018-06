Hanychová čeká chlapečka, o svatbě nechce slyšet

"Svatba? Teď rozhodně ne," řekla iDNES.cz Agáta Hanychová, jejímž partnerem je hráč amerického fotbalu Miroslav Dopita.

Těhotenství Agáty probíhá bez komplikací, dokonce se nedostavily ani ranní nevolnosti, které požehnaný stav nezřídka provázejí. "Roste mi sice břicho, ale jinak je mi dobře, všechno probíhá bez problémů," líčí.

Veronika Žilková a Jiří Hanych, vpravo partner Agáty Miroslav Dopita

Coby majitelka modelingové agentury a vlastní módní značky se své práci i nadále věnuje naplno. "Kdo by mě uživil?" směje se a naznačuje, že ze svých nároků nehodlá slevovat. A to i proto, že ji dřina prostě baví. "Měla jsem teď pár dní volno a nevěděla jsem, co se sebou. Ale určitě to takhle nebude pořád, časem zvolním," slibuje.

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita, který už mimochodem jedno dítě má, spolu randí teprve pár měsíců.

VIDEO: Nejsem těhotná, říká Hanychová s vínem a cigaretou v ruce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Samotná modelka svoje těhotenství zpočátku urputně zapírala. Na kameru iDNES.cz dokonce vystavovala rostoucí bříško a přítomné přesvědčovala, že se nekulatí, s pravdou vyrukovala až po několika týdnech, kdy splnila jeden z pracovních závazků, který s požehnaným stavem příliš nekorespondoval.

"A pak jsem nechtěla nic říkat do doby, než budu mít jistotu, že je všechno v pořádku," objasnila před několika týdny dcera herečky Veroniky Žilkové.