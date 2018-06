Hanychová bude na Silvestra pít s gay kamarády, syna pohlídá babička

Původně chtěla Agáta Hanychová vyrazit i se snoubencem Miroslavem Dopitou do českého Aspenu, jak se přezdívá Špindlerově Mlýnu. Od plánu ale ustoupila, jelikož hodlá příchod roku 2012 pořádně zapít. A protože by hrozilo, že by jí byli v patách fotoreportéři, zvolila náhradní řešení.

"Pojedu se všemi svými gay kamarády na chalupu, kde bude skromný večírek a kde se bude kalit bez foťáků. Kryšpínka hlídá mamka, která pro něj a sestru Kordulku uspořádá od osmi večer vlastní silvestrovský program," objasnila modelka.

Agáta Hanychová se synem Kryšpínem

Uplynulé vánoční svátky prožila právě s nejbližšími. A přestože má vlastní rodinu, humbuk, na který je léta zvyklá u maminky, by jí prostě chyběl.

"My jsme zatím malá rodina. Bylo by mi líto, kdybychom všichni tři nebyli u mámy, kde je pořád velký šrumec. Letos jsme navíc s Mirkem hráli živý Betlém. Já byla Panna Marie, Mirek Josef a Kryšpín Ježíšek. Mirek v rodině obstál, dokonce ho chválil i Martin (Martin Stropnický, manžel Veroniky Žilkové - pozn. red.), který se divil, že to s námi vydržel," vylíčila Agáta Hanychová.

Svatba? Už na jaře

S Miroslavem Dopitou hodlá ostatně už příští rok stvrdit vztah a zásnuby úředně. K oltáři by se chtěla vypravit na jaře.

Miroslav Dopita

"Do března už mám práci, pak by mohla být svatba. Já jsem ji chtěla 28. dubna na své narozeniny, ale to má Mirek zápas. Tak musíme počkat, až budeme mít čas oba," uzavírá modelka, jež už nyní ví, že i v roce 2012 nafotí další odvážný kalendář a rovněž se stane tváří jistého nápoje, jehož uvedení na český trh se teprve plánuje.