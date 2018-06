Hanychová bude hodnotit mužské pohlaví

Agáta do pražského K.U. baru dorazila rovnou z letiště. "Byly jsme s Markétou Divišovou na Kypru fotit jeden katalog," objasnila.

Všichni přítomní obdivovali její čokoládové opálení. "Před Kyprem jsem strávila několik dní na Kubě. Sice to byl opět pracovní výlet, ale opálit jsem se stihla parádně," svěřila se jednadvacetiletá modelka.

Mužské pohlaví budu hodnotit poprvé

Hanychová bude jednou ze známých osobností, které v letošním ročníku Muže roku zasednou v porotě. Nebude chybět také Jitka Asterová, Eva Pilarová, Zuzana Slavíková či Eva Aichmajerová.

Jako znalkyně mužské krásy se představí i vítězky ženských soutěží. "Soutěžící mužského pohlaví budu hodnotit poprvé v životě, bude to sranda," prohlásila natěšeně Kateřina Sokolová.

Vítěz pojede s Bobošíkovou do Bruselu

"Letos se do soutěže přihlásilo přes osm set mužů z celé ČR i ze Slovenska. Slovenští zájemci se ale finále zúčastnit nemohou, protože podmínkou účasti v soutěži je nejen věk 20-32 let, ale také české státní občanství," vysvětluje organizátor akce David Novotný, který za své zásluhy v charitativní oblasti získal ocenění v anketě Zlaté srdce. "I letošní ročník je určen především postiženým dětem a dětem z ústavů a dětských domovů."

Při finále se všichni adepti na titul utkají v disciplínách, jako je představení, promenáda ve spodním prádle, volná disciplína a otázka z poroty. Mezi přihlášenými bylo nejvíce studentů a barmanů. Ve finálové dvanáctce je například zahradník, policista, klempíř, ale i dvě známá jména – finalista SuperStar Michal Michajlec a bratranec Evy Herzigové Jan Reindl.

Záštitu nad letošním Mužem roku přijala Jana Bobošíková, která slíbila, že vezme vítěze do Bruselu do europarlamentu.