Hanychová bojkotovala matčinu svatbu, pak chytila kytici

Mimochodem, byla jeho prvním hostem. "Agáta přišla v pět hodin ráno, takže je první svatební host," komentovala Žilková vtipně pozdní návrat své nejstarší dcery z večírku. Ta byla ovšem jako jedna z prvních na nohou a první oblečená. Na velký den své mámy zvolila černé šaty s červenou šerpou doplněné červenými lodičkami a červenou kabelkou. "Já svatbu bojkotuju," vysvětlila výběr barvy šatů. A nemyslela to tentokrát s nadsázkou. Už před svatbou se nechala slyšet, že je tenhle akt podle jejího názoru zbytečný.

"Oba to už dvakrát zažili, mají spoustu dětí, tak proč by to měli dělat?" pokládala si otázku Hanychová. Podobnou otázku si možná kladla i maminka Veroniky Žilkové Olga. Sama byla téměř šedesát let vdaná za jednoho manžela, slavného flétnistu Václava Žilku, a trochu lituje, že si z ní její tři děti v tomto ohledu příklad nevzaly. Sestra Žilkové je stejně jako ona vdaná potřetí, její bratr podruhé.

Svatbu možná po svém bojkotovala i nejmladší dcera Žilkové Kordulka. Šatičky ušité na míru od návrhářky Natali Ruden si totiž ráno ne a ne obléct. Nakonec se nechala přesvědčit a předváděla bráchovi Cyrilovi, jak se jí sukýnka krásně točí. Stejné šatičky měla mimochodem i dcera svědkyně nevěsty Kateřiny Neumannové Lucinka. Rodinu svědkyně doplňoval Josef Jindra, s nímž se Žilková seznámila až na lodi cestou do Tróji. - Více o obřadu čtěte zde

Ochranka musela zasahovat

Do třetice se pokusil narušit slavnostní akt jistý návštěvník botanické zahrady, kterého prý ochranka identifikovala jako přítele ženichovy exmanželky Lucie Stropnické. Přes upozornění, že branou nemůže zrovna projít, protože tudy právě prochází svatební průvod, se dral kupředu a vyvolával záměrně konflikt se členy ochranky. Přitom křičel na kolemstojící fotografy a kameramany: "Vidíte to? Točíte to? Doufám, že to bude zítra ve zprávách!"

V kapli svaté Kláry v pražské Tróji "ano" Žilkové a Stropnického nakonec zaznělo, objevily se i slzy nevěsty, z níž se stala paní Stropnická. "Děkuju, že jste přišli, i když to pro některé bylo těžké," prohlásila po obřadu již Veronika Stropnická. Až na jedno dítě, Annu Stropnickou, která obřad nestihla kvůli natáčení, tady byly všechny děti manželů, kterých mají dohromady devět. Úplně zezadu svatební obřad sledoval syn Stropnického Matěj, kterému se moc nelíbilo, že se Veronika rozhodla pro příjmení jeho otce a hlavně jeho matky Lucie, která Stropnického pojala za muže dvakrát. Rozhodnutí svého otce oženit se ale bojkotovat nemohl. A na důkaz toho, že chce, aby mu to tentokrát vyšlo, daroval novomanželům i za své sourozence párek hrdliček.

Oslavy pokračovaly v nedalekém Viničním domku, kde se o hostinu postaral jeden z hereččiných příbuzných. Knedlíčková polévka byla jediným klasickým jídlem ve svatebním menu. Jinak se podávala například specialita rattatouille, k mání byl studený bufet nebo čokoládové a vanilkové kuličky. Pilo se červené a bílé víno a šampaňské, u kterého ženich pronesl k hostům krátký proslov.

Závěr celého dne, který svatebčanům propršel, patřil opět Agátě Hanychové. Při tradičním zvyku, kdy nevěsta hodí svatební kytici za sebe, totiž byla tou, která ji chytila. Její přítel Marek Šíša se ale na svatbu do roka a do dne těšit nemůže. Agáta už ho opět pustila k vodě. "S Markem už zase nejsem," řekla stroze. Mužů má teď prý kolem sebe víc, takže si toho pravého ženicha může ještě vybrat.