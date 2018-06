Hanychová abstinovala, rozchod Krainové a Hudlera ale zapila

Sázku uzavřela Hanychová se svojí kamarádkou Hankou Chymčákovou. Znění bylo pro obě jasné: když se celý měsíc vydrží nedotknout alkoholu, na konci je čeká výhra v podobě víkendového pobytu v nějaké luxusní destinaci. "Vsadily jsme se spolu navzájem, řekly jsme si totiž, že už toho pití bylo moc. A co je moc? Chodit pařit dvakrát týdně," říká modelka.

Sázku vyhrála, bez alkoholu vydržela. Měsíc uplynul čirou náhodou ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že se Simona Krainová a Jiří Hudler rozešli. Ať už měla Agáta, která s Hudlerem chodila dávno před Simonou, k napití o důvod víc či ne, každopádně se prý ten den pořádně opila. Z boje, který s Krainovou rozpoutala svými poznámkami o tom, že modelka vedle hokejisty vypadá jako jeho matka, totiž jejich rozchodem vyšla tak trochu jako vítěz.

Veronika Žilková, Lukáš Hejlík, Agáta Hanychová a Lumír Olšovský s partnerem (první zleva)

Na večírku Top Star Magazínu a Primy v pražském klubu Hard Rock Café to Hanychová rozjela s mámou Veronikou. Ta s lišáckým výrazem ve tváři prohlásila, že by teď Hudlera ráda viděla v jejich rodině. "Máme Jirku pořád rády a budeme mít vždycky, ať už bude s Krainovou nebo s nějakou jinou. Kdyby se ovšem dal hokejista náhodou znovu dohromady s její dcerou Agátou, asi by se nezlobila. "Chystala bych řízky na svatbu. Neříkám ale komu a na jakou svatbu," dodala rychle se smíchem herečka.

Na večírku se od své dcery téměř nehnula na krok, samotnou ji nechala až krátce před půlnocí, kdy podnik opustila. Agáta pak pokračovala v další divoké jízdě se svými vrstevníky. Poměrně divoký a hodně vydařený byl i samotný večírek life stylového magazínu, jehož moderování se ujal Petr Šiška.

Hlavní tvář Top Staru Mahulena Bočanová se kvůli němu vrátila z Kypru a Support Lesbiens zase kvůli hostům složili píseň s názvem Životní. Respektive kvůli novému seriálu Primy s názvem Přešlapy. Novinka z dílny Kryštofa Michala, který vůbec poprvé složil písničku s českým textem, bude titulní písní nového seriálu. Na večírku byl představen i klip.