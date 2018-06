Hanychová a Issa opět spolu. Tentokrát prý vážně

"Jsme opravdu spolu a už docela dlouho. Nechtěli jsme to nikde vytrubovat do světa, dokud se neujistíme sami, že nám to bude klapat. Teď je to měsíc, co to spolu zkoušíme, a vypadá to dobře," míní Sámer.

Že myslí oba svůj vztah vážně, dokazuje i slib, který si navzájem dali. "Slíbili jsme si, že se polepšíme. Agáta třeba přestane pít," říká zpěvák. Po natáčení ve vydýchaném sále si sice Agáta oblečená do krásných večerních šatů od Natali Ruden sklenku vína dala, ale možná byla poslední.



Sámer Issa a Agáta Hanychová

A co budou kontroverzní modelka a zpěvák dělat místo užívání si bujarých večírků? "Jsme mladí, tak čím se asi tak můžeme zabavit? No jasně že sexem," prohlásili se smíchem. "Tentokrát to spolu ale chceme opravdu vydržet," uzavřeli už s vážnější tváří Hanychová a Issa.

