Hanu Zagorovou trápí artróza

"Nejsem člověk, který by byl na počasí závislý. Mám ráda zimu i léto, jaro i podzim. Ale teď v tom stálém chladnu cítím klouby ve svých rukou. Stále mě trochu bolí malíčky. Lidé v mém věku mívají artrózu v kolenou, já ji mám právě v malých kloubech na rukou," řekla Hana Zagorová.

"Asi je to také tím, že jsem nikdy, ani jako dítě nenosila rukavičky, a dodnes je nemám ráda, tak je to pak se mnou těžké. Ale navzdory bolestem v rukou už cítím ve vzduchu, že se blíží jaro," dodala s optimismem v hlase zpěvačka, která si svůj koncertní program organizuje tak, abych mohla osobně obdivovat na světových scénách svého manžela, operního zpěváka Štefana Margitu.

"Snažím se Štefana všude alespoň na chvíli doprovázet. Mám radost z jeho úspěchů. Naposledy jsem s ním byla v Miláně, kde v La Scale vystupoval jako Walter v nové inscenaci Wágnerova Tannhäusera. Teď se chystá do Francie, Německa, do Dubaye. Má pracovní plán na několik let dopředu. Operní pěvci musí mít dlouhodobý program, my, popoví zpěváci, máme závazky na mnohem kratší dobu," konstatovala Hana Zagorová.