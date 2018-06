Hans: Práci nemám kvůli VyVoleným

Zpočátku si prý myslel, že VyVolenými to nekončí. „Doufal jsem, že bude mít ještě někdo zájem. Nabídky sice přišly, ale buď byly jednorázové, nebo nebyly o ničem. Já potřebuju mít pravidelnou práci s příjmem, ze kterého uživím pět dětí,“ říká mladý muž přezdívaný Hans.

Nejdříve měl původní profesí zedník smělé plány – chtěl být moderátorem. Dnes došel k závěru, že showbyznys pro něj není to pravé. „Měl jsem velké oči. Ale už jsem ustoupil skoro od všech svých snů. Spousta věcí, o kterých jsem si myslel, že jsou průchodné, se ukázaly být opačnými. Lidi mi nevěří. Myslím, že za to může i prezentace mé osoby na Primě. Moje kriminální minulost je zřejmě velký problém, i když je to třináct let stará záležitost,“ tvrdí.



Za tři měsíce dvacet tisíc

Chyba se podle něj stala už ve chvíli, kdy opustil vilu. „Podepsal jsem s Primou nevýhodnou smlouvu, kterou mi mimochodem poslali až téměř po šesti měsících. Když už by se dalo na něčem utržit peníze, ukázalo se, že na to má autorská práva Prima. To mi uniklo, nemohl jsem tomu taky jako kluk z venkova rozumět. Navíc jsem smlouvu podepisoval ve chvíli, kdy jsem vyšel z Duelu a nebyl s to si ji pořádně přečíst. Některá jednání televize Prima budu vyhodnocovat ještě s právníkem.“

Tisková mluvčí televize Prima Jana Malíková k tomu říká. „Jaká jsou smluvní ujednání mezi televizí Prima a vyvolenými, zveřejňovat nebudeme. Nikdy to neděláme. Předpokládáme, že všichni budou ctít pravidla spolupráce.“

A budoucnost vyvolených? Ta prý záleží na nich samých. „Je na každém jednotlivci, jak sám se sebou naloží. K ničemu žádného z nich nehodláme nutit. Od začátku jsme říkali, že VyVolení – to je soutěž, která vytváří šance. Televize Prima chce tyto šance podporovat, chce pomáhat dnes už bývalým soutěžícím, aby se prosadili. Ovšem není v našich silách pomáhat někomu, kdo to nechce.“

Agentura Levity, která Hanse spolu s ostatními vyvolenými momentálně na dva roky zastupuje (a která bude od začátku zastupovat i soutěžící druhé řady VyVolených), mu podle jeho slov naslibovala výdělek třicet až padesát tisíc korun měsíčně. „Realita je taková, že jsem od ní za poslední kvartál dostal zhruba dvacet tisíc, které musím zdanit a zaplatit z nich pojištění,“ říká Hans.

Agentura: Zkazil si to sám

„Nic jsme nikomu z vyvolených neslíbili ani jim negarantovali nějaký příjem. Snažíme se je ovšem vyprofilovat a pomoci jim, aby se udrželi na výsluní. Někteří na sobě pracují, snaží se učit, shánějí si herecké školy. Máme i vlastního učitele mluvení. Když jsem ho ovšem konkrétně Hansovi nabídla, rozkřičel se na mne, že není analfabet a mluvit umí. Zkazil si to mimochodem hned na začátku svým chováním na akcích. Na jedné se dost napil, na dvě pořádané Primou se nedostavil. Svět showbyznysu je hrozně malý a organizátoři si to mezi sebou řeknou. Teď Hanse nikdo nechce,“ tvrdí za agenturu Lucie Vlachová.

Samotný Hans si nemyslí, že by byl problémový. „Jsem nežádoucí, protože chci za práci peníze? Kvůli nim jsem do toho přece šel! A že jsem se opil? Chlapi se někdy prostě napijou.“

Po práci se už poohlíží sám. Dnes má schůzku s ředitelem Fajn rádia Pardubického kraje. V hlavě má pořad, do něhož by si zval známé i neznámé hosty. Napadlo ho vypomoci i ve druhé řadě VyVolených. Jeho snem je ale otevřít si restauraci. „Umím dobrou pizzu, manželka je vyučená kuchařka - servírka. Věřím, že by nám to šlo. Můžu mít ovšem spoustu ideálů a zase budu narážet na problém, že mi nikdo peníze nepůjčí. Točím se tak trochu v bludném kruhu.“