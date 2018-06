Hans chce prodávat auta

Proto se chce vrhnout do podnikání. Však má také děti, nějaké ty nezaplacené alimenty a plnou hlavu starostí.

"Vím, že jako herec a moderátor bych se neuplatnil, na to jsem dřevo. Vracet se k práci kameníka se mi už také nechce, to je zase velká dřina. A tak chci využít nových známostí a kontaktů, které jsem díky VyVoleným získal, abych začal podnikat. VyVolení mi peníze zrovna nepřinesli, ale že jsem po celé republice známý, to mi pomáhá," svěřil se Hans.

Protože odmalička miluje autíčka, chtěl by podnikat s auty. "Auta jsem vždycky měl rád. Teď mám starou terénní toyotu a s chutí s ní jezdím. Chtěl bych si zařídit prodejnu aut a k tomu autoservis. Vím, že po Novém roce musím konečně něco dělat. Tak jsem zvědav, jestli se mi to podnikání vydaří," uvažuje.

Většina těch, kteří prošli vilou, by podobnou zkušenost z VyVolených už nechtěli znovu opakovat. Avšak Hans by to toho šel znovu.

"Po kameníkovi by celý život pes neštěkl, ale na Hanse s ocáskem na bradě hned tak nikdo nezapomene. Všude mám otevřené dveře. Takže projít reality show, i když jsem z ní poměrně brzy vypadl a miliony jsem nezískal, je prostě skvělé," uzavřel Szenteczky.