Hannibal natáčí na hřbitově

Anthony Hopkins je ubytován v hotelu Intercontinental, před kterým jej zastihl televizní štáb TVD.

Anthony Hopkins má nyní před sebou tři dny volna, které pravděpodobně využije k procházkám Prahou. Natáčet se bude od pondělka v hlavním městě, v jejím okolí a také v barrandovských ateliérech.



Film vznikná v produkci společnosti Disney, režie se ujal Joel Schumacher (8mm, Batman and Robin, Falling Down, The Client) . Vedle Anthonyho Hopkinse (Hannibal, Nixon, Remains of the Day, Mlčení jehňátek) se v komedii objeví Chris Rock (Saturday Night Live, Sestřička Betty, Smrtonosná zbraň 4).