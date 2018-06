Hanks má smůlu, Bond bude Williams

Jako první a nezapomenutelný představitel neprůstřelného agenta Jejího Veličenstva se do povědomí veřejnosti zapsal dnes dvaasedmdesátiletý Sean Connery v roce 1962. S číslem 007 dostal oprávnění zabíjet v epizodě nazvané Dr. No. Málokdo ovšem ví, že měl předchůdce, který tuto roli ztvárnil už o osm let dříve.



Hrdinu úspěšných špionážních románů Iana Fleminga, které neustále inspirují filmové tvůrce, totiž poprvé ztělesnil nyní devětasedmdesátiletý Barry Nelson, jenž se o přízeň publika ucházel v televizní adaptaci příběhu Casino Royale.



Po čtyřiasedmdesátiletém Rogeru Moorovi, o jedenáct let mladším George Lazenbyovi a šestapadesátiletémTimothy Daltonovi si primát vydobyl dnes už devětačtyřicetiletý Pierce Brosnan. Ale už i jemu zvolna odzvánějí zvony. Robbie Williams se prý už nemůže dočkat, až ho nahradí...