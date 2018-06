Hanka z VyVolených: Nejsem odborník na psychopaty

ODPOVĚDI HANKY NAJDETE ZDE

* Jak se vám „venku“ spalo?

Problémy se spaním normálně nemám, ale noc ze soboty na neděli byla šílená. Nemohla jsem usnout. Chyběly mi zářivky, hlasy, zvuky. Nechala jsem si až do rána puštěnou televizi, abych někoho slyšela. Najednou jsem byla strašně sama, vytržená z toho, že jsem byla dvacet čtyři hodin denně mezi dvanácti lidmi. Pomohly mi milé esemesky, které mi naskakovaly na zapnutý mobil. Emoce se ve mně ale pořádně tloukly...

* Ale vypadala jste velmi klidně...

Já byla ve vile asi jedna z mála, kdo dokázal skousnout spoustu věcí. Sice to ve mně bublalo, ale nejsem člověk, který to na sobě dává znát. Medituju nebo si někam zalezu, zpívám si, pískám, jen abych na to nemyslela. To je moje obrana. Jak jsem ale byla najednou sama, tak to úplně padlo. Bolel mě žaludek, břicho, měla jsem zvýšený tep. Najednou mi začalo docházet všechno, co se stalo. Nestíhala jsem strávit všechny informace, které se na mě hrnuly.

* Jaká je atmosféra ve vile?

Hustá. Strašně je tam cítit zlo. To kamery nezachytí. Nemůžete vidět, jak mají někteří z nervů stažená hrdla, bolí je žaludky, jsou vyčerpaní, vynervovaní, v depresi, mají slzy v očích...

* Kdy bylo nejhůř vám?

Co mě hodně dostalo, to byly kuchyňské nože, které nám položila jednou ráno na stůl Regina. To byl okamžik, kdy mi začal hučet v hlavě vykřičník. Připadalo mi to hodně přehnané. Nebo když brala věci, které s sebou měli lidi pro štěstí od rodičů nebo dětí. Wendy dostala od maminky skleněnou hvězdu. Regina s ní ve vzteku hodila o zem a rozbila ji na tisíc kusů, Wendy to neunesla a mrštila třetinkou piva. Atmosféra tam rychle houstne a vy nevíte, jestli máte něco říct, když se vás to netýká, aby se to neotočilo proti vám. Vedle toho si uvědomujete, že to lidi vidí a přemýšlíte, jak zareagovat. Já neumím reagovat hned. Jsou samozřejmě situace, kdy mi vyletí ruka a já o tom ani nevím. Ale spíš radši vždycky ještě počkám a popřemýšlím, co je lepší. Tenkrát mi ale hrály nervy a raději jsem si hned došla pro přívěsek s fotkou s dcerou Klaudií a schovala si ho do kapsy. Kdyby na něj sáhla, asi bych to nepřešla.

* Už jste s dcerou mluvila?

Ještě ne, dnes jsem jí chtěla volat, ale ona je ve škole. Vlastně... dneska je neděle. No to je strašné. Ve vile jsem neměla moc pojem o čase ani o tom, co je za den. Jediné hodiny jsou tam na mikrovlnce. Jednou jsem přišla ze zahrady a myslela si, že jsou tak tři odpoledne a ono bylo šest. To byl šok.

* A co samotný režim ve vile?

Vstává se mezi devátou a půl desátou. Je rozcvička, hygiena, snídaně. Ta se chystá buď dohromady, nebo si každý dá, co chce sám. Je to ale fofr. I na záchodě se to střídá rychlým tempem. Než to všechno obstaráme, je poledne. Obědvá se většinou kolem třetí až čtvrté. Je to celé posunuté, což vám nedochází.

* Budíček v devět, to je fajn, ne?

To ano. Jenomže v ložnici nejsou žádná okna, není tam čerstvý vzduch, byla tam jen klimatizace. Ze zářivek a světel, která svítí pořád, jsme měli záněty spojivek a mnozí museli nosit brýle. Z klimatizace zase zduřelé oči, ucpané nosy nebo krev v nose. Když jsme se v ložnici všichni sešli, bylo tam téměř nedýchatelno. Klimatizace se proto většinou pustila naplno, ale ráno jste se zase klepali zimou. Ložnice je na druhou stranu jediné místo, kde je zhasnuto, ale zase je tam absolutní tma. A budíček? Rozsvícení všech zářivek a nahlas puštěná muzika. Takže saháte okamžitě po brýlích a zacpáváte si uši. Decibely jsou někdy fakt tvrdé, Petr si byl kolikrát stěžovat. Věrka si šla jednou lehnout odpoledne a my zatím plnili úkol -hráli na popelnice a hrnce. Pustili to do repráků a ona z toho měla málem infarkt. Začala hystericky brečet, vyskočil jí tep a nemohla dýchat. A to jsou ty stavy, kterými nás tam přivádějí k šílenství. Před tím není kam utéct, nemůžete se nikam schovat.

* Je ve vile víc napětí než legrace a pohody?

Je tam tak těžké ovzduší, že se opravdu špatně dýchá. Jsou to pořád nervy. Jen jde o to, jak se s tím vypořádáte. Přesně vím, že lidi z nás dělali alkoholiky, mysleli, že se tam jenom pije a kouří. Kromě večírku, kdy se slavilo, že jsme kompletní, dostaneme občas dvě až tři lahve šampusu. Z toho není šance se v tom množství lidí opít.

* Nechce se vám teď vrátit do vily?

Ne. Už bych nikdy do podobné soutěže nešla. Představovala jsem si všechno možné, ale nepředstavovala jsem si, že mě tam někdo bude ohrožovat nožem, vyhrožovat, že nás tam zapálí. To je hranice, kterou překročila. A já se nenechám ohrožovat. Kdybych měla vypadnout ke konci, štvalo by mě to. Takhle jsem v klidu, mám pocit, že jsem odešla s nejčistším štítem.

* Tušila jste to?

Dokonce jsem s tím počítala a věci si sbalila už dopředu. Lidem ve vile jsem říkala, ať si jdou se mnou zatancovat, že je to naposledy. Dali jsme si telefonní čísla, abychom se mohli sejít v klidu bez kamer a pořádně to probrat. Strašně se na ně těším. Na všechny. Kromě Reginy. O tohle setkání mimo vilu nestojím. To je člověk, který pro mě ztratil určitou cenu. Myslím, že si prošla v životě strašným peklem, hodně ji to poznamenalo a já věřím, že je to pro ni strašně těžké. Přeju jí, ať se z toho dostane, ale ne tím způsobem, jak to předvádí. To je pod úroveň.

