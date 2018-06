Hanka Mandlíková čeká kluka a holčičku

"Můj syn Vilda hrál hokej za dorost Sparty a na vojně za Duklu Hodonín. Veřejnosti je ale více známá dcera Hanka (19. února oslavila 39. narozeniny), tenistka z nedávné minulosti a stejně úspěšná trenérka. Po uzavření sportovní kariéry vedla řadu let nejlepší českou hráčku Janu Novotnou.



V posledním roce uzavřela smlouvu s Teleaxisem. Vzala si na starost dvě holky - jednu Slovenku a třináctiletou Fraňkovou z Brna. Trénovala s nimi celý rok na Floridě. Když Hanka otěhotněla (vše nasvědčuje tomu, že se tak stalo ještě v ČR, než Hana Mandlíková odletěla do USA - pozn. Korzo), pan Kovarčík z Teleaxisu od smlouvy odstoupil.



Moc jsme se s manželkou těšili, že budeme u toho, až přijdou na svět Hančiny děti. Jenže v poslední době se moje paní potýká s vážnými zdravotními problémy, takže do Ameriky na porod nepojedeme. Jsme z toho trochu smutní.



Samozřejmě bych si přál, aby dvojčátka byla zdravá, stejně jako Hanka. Co z nich jednou vyroste, to už bude její starost. Kdyby si přála vychovat z nich sportovce, udělám pro ně to samé, jako kdysi pro Hanku. Přes zimu budou žít asi v Americe, na léto se vždy přestěhují do Čech. Hanka je rozvedená, v roce 1986 se vdala za Honzu Sedláka. Jejich manželství vydrželo dva roky."