Mám vyžehlený obličej, přiznala cvičitelka Kynychová

"Bylo to velmi příjemné a vůbec to nebolelo. V podstatě to bylo jako relaxování a ještě po tom člověk vypadá jako omlazený," svěřila se hned po zákroku, kdy jí kosmetička galvanickou žehličkou doslova vyžehlila vrásky.

Galvanická žehlička Funguje na principu galvanického proudu, který proniká do hloubky kůže. Žehlením pleti se rozproudí lymfa a tím odstraníte například otoky kolem očí.

Hanka Kynychová prosazuje správnou životosprávu a cvičení, je jí ale jasné, že pro mladistvý vzhled to nestačí. Vrásky se vyhnou málokomu a Kynychová s nimi chce zatočit jakýmkoli způsobem.

Chystá se i na zeštíhlení nohou a celkovou regeneraci organismu. "Je jaro, proto chci svému tělu připravit očistnou kúru. Chystám se například na nohavice, které dělají lymfodrenážní masáže. Poradily mi to Alice Bendová s Gábinou Partyšovou, tak jsem na to zvědavá," prozradila cvičitelka.

Po vyžehlení vrásek už prý žádný větší zásah do svého vzhledu neplánuje. "Myslím, že je to věc každé ženy, pokud se rozhodne se sebou něco udělat. Ať už se bavíme o dietách, zdravém životním stylu, pravidelném sportování, masážích, nebo třeba o plastických operacích. Když se pak člověk cítí lépe, je to přece ku prospěchu věci. Já zatím o žádné operaci neuvažuji. Musím říct, že jsem teď sama se sebou spokojená," dodala Kynychová.