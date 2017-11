Kvůli párku neskučím, říká cvičitelka Hanka Kynychová

Přemýšlíte při pohledu na obézní lidi, jak si mohli vypěstovat takové tělo?

Nad tím spíš dumají psychologové, protože za každým, kdo má hodně kil navíc, je nějaký psychický blok z nespokojenosti a neúspěchu. Takový člověk se před svým problémem zabalí do tuku a neřeší ho. Ráda bych mu poradila, ale nerozběhnu se za ním a nejdu mu to říct, to jsem si před lety zakázala. Pomáhám jen lidem, kteří za mnou přijdou, ti chtějí pomoct.

Právě si dáváte pozdní oběd, špenátovou polévku. Ta patří mezi ideální jídla?

Je zdravá a dobrá, takže ano, ideální. Přinesla mi ji manažerka, myslí na mě, protože jsem věčně v tělocvičně a málo jím. Jím strašně ráda, ale i kdybych měla umřít hlady, nedám si blbé jídlo.

S párkem v rohlíku vás tedy nepotkám?

Určitě ne. To bych si snad radši natrhala někde jetel. V rohlíku je lepek, ve většině párků je lepek, vím, že mi po něm nebude dobře. Pro mě naprosto nevhodné jídlo. Chutná možná dobře, ale udržím se, kvůli chvilce uspokojení bych neskučela.

Jaká jste byla vy ve věku vašich dcer, desetiletých dvojčat Alexandry a Sofie?

To se ani neptejte! Moravské děvče, kterému v pubertě narostl zadek. Sice jsem byla vedená ke sportu, ale běžné byly zabijačky a typicky česká jídla.

Jak v dívkách nevhodnými poznámkami nerozjet mentální anorexii?

Neupozorňovat na velký zadek. Holkám většinou stačí, když vidí spolužačky s nadváhou a nechtějí být jako ony. Saša to má stejné, negativní příklad funguje. Já jen vhodně doplním, co má a co nemá jíst. Ale úplně nejdůležitější, co radím rodičům, je vařit zdravě. Aby děti měly dobré stravovací návyky a uměly dobrá zdravá jídla i uvařit.

A viděly, že je jí celá rodina.

Přesně. Zajímá mě, jestli anorektičky a bulimičky nejsou dcery matek, které vařily tučná jídla bez fantazie. Špenát mají jednou za rok, těstoviny vaří jen k večeři, zeleninové saláty téměř nedělají, protože ho samy nejedí, nejdou příkladem, že pohyb patří k životu. Nevnímají, že holčičí tělo začíná při proměně v ženu jinak spalovat, že prostě nesmí dostávat knedlíky a smetanové omáčky, aby jim nenarostly zadky.