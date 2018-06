Na plastiky chodím kvůli stresu, rodině i práci, říká Hanka Kynychová

„Je mi tolik, kolik mi je. Dělám ve fitku, kde mám kolem sebe čím dál mladší lektory, a tak jsem si říkala: Ještě aby mě tak přelstili tím, že budou krásnější! To je samozřejmě legrace. Ale je fakt, že ten kolektiv mě hodně motivuje. Když mám být jejich máma, učitelka, tak ať se dívají na hezkou tvář,“ řekla Kynychová.

Cvičitelka přiznala, že pro zákroky na estetické klinice se rozhodla také kvůli své rodině. Chodí na ně vždycky, když to její tvář potřebuje.

„Třeba když je stresové období. Nebo když se mi narodily děti, nechala jsem si uříznout víčka, protože těch probdělých nocí kolem dvojčat a Filipa bylo moc. Vždycky když se na sebe podívám, tak si řeknu: Ty už máš toho holka dost! Ty někam zajdi. O břicho se postarat umíš, umíš udělat klienty ve fitku krásnými, umíš holky zbavit velkých zadků a břich. Proč bys nepomohla jednou za čas sama sobě?“ prohlásila.

Hanka Kynychová má s manželem tři děti. Cvičitelka si stojí za tím, že děti totálně prověří vztah, který kvůli nim dostane pořádně zabrat.

„Jste unavená, naštvaná, protivná, přesto víte, že ten protějšek máte ráda, a on je také naštvaný, unavený. Dojde ke střetu, teď se to krásně zmydlí a pohádá. Samozřejmě to děláme proto, aby ten vztah krystalizoval, nebo se nějakým způsobem vyvíjel. Když přijde do rodiny živý element, je záhodno o tu záchranu vztahu bojovat, protože proto si ti dva rodinu pořizují,“ řekla.

Cvičitelka také přiznala, že kvůli dětem musela upravit své priority. Naučila se mnohem větší toleranci.

„Třeba když já chci jít do sauny, jsou tam za chvilku nasáčkovaní všichni. Když jdu do bazénu, máte tam tři vteřiny pro sebe, protože tam začnou skákat všichni. Tohle jsem si v hlavě také posunula a říkám si, že teď mám ty holky malinké a vlastně chci, aby mi tady vřeštěly, byť mi to drnká o nervy, ale vím, že je to jedna z důležitých životních etap,“ dodala.