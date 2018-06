Kynychová chtěla následovat Jolie, nakonec si vyměnila jen silikony

"Před operací jsem absolvovala u doktora Kufy mamografické vyšetření. Jako matka tří dětí jsem začala přemýšlet o odstranění prsních žláz. Ukázalo se, že jsem naprosto zdravá. Takže jsem tento zákrok zavrhla, ale pan doktor mi doporučil vyměnit po dvanácti letech implantáty. Současné implantáty už se prý měnit nemusí, ale starší raději ano," popsala cestu za novými implantáty Hanka Kynychová.

Známá cvičitelka a ředitelka nadace věnující se dětem z dětských domovů si výsledek zákroku chválí. Pozitivní ohlasy prý sbírá i ve svém nejbližším okolí.

"Jsem moc spokojená, protože si myslím, že k mému tělu prsa patří. Ale Bůh mi je nenadělil. Všichni, kdo je doposud viděli, říkali, že jsou krásná," směje se sportovkyně, která paradoxně začala řešit velikost poprsí nikoliv v době dospívání ale v dospělosti.

"Jako sportovec jsem řešila jenom to, abych podala dobrý výkon. Poprvé jsem o velikosti prsou začala přemýšlet při zahájení kariéry ve sportovním aerobiku. Myšlenku zvětšit si prsa jsem ale nikdy nedotáhla do konce. Rozhodnutí přišlo až po prvním dítěti, tedy tehdy, když jsem jako kojící matka měla plný dekolt a moc se mi to líbilo. Proto jsem se rozhodla, že se sexy a žensky krásná chci cítit nastálo," dodala.

Hanku Kynychovou, jež současně moderuje na TV Metropol pořad Supermáma, čekají další sportovní i charitativní projekty.

V listopadu vyvrcholí sedmý ročník jejího tanečního charitativního projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, který pořádá pro děti z dětských domovů. Na jaře pak uspořádá cvičební a taneční tour po českých městech.

"Mám hodně práce, spoustu kvalitních lidí kolem sebe, skvělou rodinu a jsem šťastná, takže co víc si můžu přát," uzavřela cvičitelka.