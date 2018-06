Před dětmi nemám žádné tabu, říká o nahotě Hanka Kynychová

„Chtěla jsem před padesátkou zase trochu zariskovat. Proto otevírám další fitko a odhaluji samu sebe. Nafocením aktů chci ukázat ženám, že se vyplatí cvičit a tím si plnit sny,“ řekla při focení Kynychová, podle níž sport dělá lidi šťastnými.

Nové fotky budou viset v tělocvičně, kterou v září otevírá na Pankráci, a některé snímky věnuje manželovi, který to prý s ní někdy nemá moc lehké. Z aktů však kvůli jeho reakci strach neměla. „S mužem jsem dvacet šest let, ledacos se mnou prošel a maximálně si důvěřujeme. Ví, že bych nezašla dál, než by bylo žádoucí,“ přiznala.

Cvičitelce nevadilo, že během focení byla v ateliéru s ní i dcera Saša. Ukázat nahotu patří podle Kynychové k přirozeným projevům člověka, proto nemá problém chodit odhalená ani doma. „Nikdy jsem se nestyděla, v rodině nám není proti srsti chodit nahý,“ přiznala.

Kynychová navíc vysvětlila, že chce, aby si dcera v případě budoucích nabídek podobného typu uměla sama vytvořit představu, proč a s kým by akty fotila. „Dceři je osm a mnoho věcí pochopí. My nemáme před sebou žádné tabu. Je potřeba, aby se setkávala i s projekty tohoto typu,“ míní.

Kynychová se už před čtyřmi lety nechala nafotit zcela nahá, a to krátce po plastické operaci prsou. Již tenkrát ukázala sportem vypracované tělo a i dnes by jen stěží někdo hádal, že má téměř padesátiletá cvičitelka doma sedmnáctiletého syna Filipa a osmiletá dvojčata Sašu a Sofii.