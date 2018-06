Hlavně nekřičet, říká Kynychová, která vypraví dcery do první třídy

Na vstup dvojčat do školy se Hanka Kynychová pečlivě připravovala. Poučila se ze situace se synem Filipem, u kterého předškolní období zanedbala. Později se totiž ukázalo, že trpí dysortografií.

"Je úplně jiné, když šel poprvé do školy Filip, na to jsem nebyla vůbec připravená, neměla jsem žádnou zkušenost, takže jsme nevěděli, že Filip trpí dysortografií, jelikož jsme neprošli žádnou předškolní přípravou. Jeho nástup do školy byl velice těžký," vzpomíná Kynychová, která se podobným problémům nyní raději vyhnula.

"Teď vím, jakou metodou se mám s dětmi učit, že na ně nesmím křičet, mám ze všeho veliký respekt. Protože jít s dvojčaty do první třídy je pro mě veliká životní změna, na kterou se psychicky hodně připravuji."

Cvičitelce přibyla práce i se synem Filipem, který je v deváté třídě. Letos se tak musí rozhodnout, kam dál.