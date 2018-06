Hanka Kousalová shání chlapa

Moderátorka Hana Kousalová

"Poslední dobou slýchám od mnoha lidí podiv nad tím, že jsem sama. Domnívají se, že člověk, který je nějakým způsobem známý, navíc má atraktivní povolání, nemůže mít nouzi o partnera, o lásku. Ale to je absolutní lež," řekla osmatřicetiletá Hana Kousalová tiskové agentuře Korzo."Spousta mých kamarádů, známých z této profese, žije sama a má s tím daleko větší problém než lidé jiných povolání. Můj sen je pracovat v trafice a tam lovit chlapy," usmála se.Měl by být její případný nápadník spíše ohnivým milencem nebo raději trpělivým tatínkem pro dceru Báru? "Mé dceři už je šestnáct a má svůj názor vytvořený. Já jsem pro ni tatínka ani nikdy nehledala. Když jsme se rozváděli, tak Báře byly tři roky a já jsem celé to následné období žila s tím, že žádného náhradního tatínka pro ni nechci. Nechtěla jsem domů Báře přivést žádného náhradního strejdu. Ale co logicky chci, to je především láska. Nepotřebuji mít vedle sebe doma v obýváku mužského, který umí nahodit pojistky, protože kvůli tomu si mohu zazvonit na souseda. Nepotřebuji spravit kamna, vymalovat a podobně, ale potřebuji mít člověka, jemuž nebude vadit moje práce, což také není jednoduché. Chci se s ním bavit, smát se, prožívat společné věci. Takový teď vedle mne není," přiznala moderátorka.V touze po seznámení s tím pravým mužem se Hanka Kousalová přihlásila do projektu svých kolegů Slávka Boury a Markéty Mayerové, nazvaném Love Story, ačkoliv prohlašuje, že je spíše skeptik a na seznamky moc nevěří. "Naopak věřím strašně na feromony a právě proto se budu snažit si tohle vyzkoušet, abych to prověřila na vlastní kůži. Jsem ale přesvědčena, že láska na člověka sedne zrovna v okamžiku, kdy ji vůbec nečeká. Myslím, že nejdůležitější k tomu, aby si člověk lásku našel, aby přišla, je, že musí nejdříve být v pohodě sám se sebou," vyznala se Hanka, toužící po milující náruči."Markéta, Slávek a psycholog doktor Šmolka jsou zárukou, že pomohou lidem, a tedy i mně, poznat sama sebe a najít pohodu. Protože teprve člověk, který je v pohodě sám se sebou, něco vyzařuje, což právě působí na toho druhého," míní Hana Kousalová.