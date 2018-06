Hanička z Rodinných pout na Silvestra pláče

"Silvestra moc ráda nemám. Většinou jsem doma v posteli. O půlnoci si připijeme sektem, poslechneme si hymnu. Většinou brečím. protože je mi všeho trochu líto. Toho, co končí, i toho, co začíná," přiznala se Petra Špindlerová.

Herečka patří mezi romantické citlivé duše. Před vánočními svátky dokonce tradičně píše dopis Ježíškovi.

"Dodnes píšu Ježíškovi dopis, co bych si přála. Jak strašně jsem byla hodná a co všechno jsem za ten rok udělala. Tuhle hru s dopisem za okno strašně miluju dodnes. Stejně jako dárky. Jako malá jsem velmi často věděla, co dostanu, protože jsem prošmejdila všechny máminy skrýše, ale vůbec mi to nevadilo. Dnes se ale raději nechávám překvapit a nadílkové překvapení si užívám," usmála se herečka.

Silvestra oslaví v Indii

Letos si Vánoce a závěr letošního roku seriálová Hanička užívá daleko od domova. Silvestra přivítá v daleké Indii, v legendárním městě Varanasi, o kterém se říká, že je "Indií v kostce".

"Nový rok letos trávím v Indii. Nevím ani přesně, kde to bude, protože necháváme věci přirozeně plynout. Podle našeho předběžného plánu bychom měli být na svátky v jednom z nejposvátnějších měst na Ganze, a to je hinduistické Varanasi. I proto jsem letos pro svoje blízké nekupovala doma žádné dárky, protože pozornosti jim přivezu právě z Indie," pochlubila se.