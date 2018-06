Hanibal nejí lidi, ale sbírá podpisy

Už dávno totiž pochopil, že čím bývá člověk slavnější, tím bývá také skromnější a autogram posílá bez nejrůznějších obstrukcí. Zatímco "Naopak člověk, který toho v životě příliš nedokázal, nemívá pro sběratele autogramů velké pochopení.Také proto žádám každého, ať je to sportovec, filmová hvězda, státník nebo politik o podpis pouze třikrát. Už zpočátku jsem si stanovil velmi přísná kritéria. Místo v mých sběratelských albech nacházejí jen lidé, které si sám vyberu, shromáždím o nich dostupné informace a životopisy. Nikdy jsem žádný podpis nekoupil za peníze, ani bych žádný neprodal. Některé jsem si vyměnil na burze - to byli autogramy slavných, kteří už mezi námi nejsou."



Své kolegy sběratele nehodnotí podle množství autogramů, ale podle jejich kvality. To je také důvod, proč se většinou lehce zachmuří, když se první otázka zvídavého zájemce týká počtu autogramů ve sbírce. Nejvíce odsuzuje sběratele, kteří nabízejí k prodeji hned několik autogramů známé osoby. To je podle něj naprosto neetické. Jen vášnivý sběratel údajně dokáže pochopit, že hodnota sbírky roste osobně sesbíranými informacemi a obtížností či okolnostmi "lovu".



Na pečlivé prohlédnutí celé sbírky Jiřího Hanibala by bylo třeba přinejmenším několika dnů dovolené. Každý z autogramů totiž znamená příběh, ke každému se váže nějaká zajímavost, každý je kamínkem dokumentujícím někdy uzavřený, jindy ještě plynoucí osud člověka.



Mezi sportovci velice obdivuje Jiří Hanibal piloty formule 1, takže mu nechybějí autogramy Grahama Hilla, Emersona Fittipaldiho. Řada slavných sportovců může pokračovat Stanem Mikitou, Bobbym Howem, legendárním Treťjakem, mořeplavcem Richardem Konkolskim, ale i našimi sportovci Josefem Bicanem, Františkem Pláničkou i atlety Zátopkovými.



Své poklady si Jiří Hanibal neschovává jen sám pro sebe. Pravidelně vystavuje a zkušenosti předal už desítkám začínajících sběratelů. Tak jako on sám obdivoval sbírku autogramů herce Lubomíra Lipského, také Jiří Hanibal je rád, může-li zvídavým návštěvníkům výstav představit celou tu pestrou paletu jmen a osudů slavných.



Přestože je sbírání autogramů celoživotním koníčkem Jiřího Hanibala, není to koníček jediný. Dříve se věnoval sbírání poštovních známek, celá léta rád cestoval i do vzdálených exotických zemí, věnoval se táborničení s dětmi a miluje i pěší turistiku.



Vezme-li se v úvahu, že se sběrem autogramů souvisí i obrovská dopisová agenda - psaní žádostí i poděkování včetně pozdravů k narozeninám, přesné vedení kartotéky, vyhledávání nových a nových dat, je až neuvěřitelné, jak přísným velitelem svého času je ostravský Hanibal.