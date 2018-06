Hanák hledal ilegalitu pod vodou

Je vyléčeným alkoholikem, ale obyčejná voda pro něj není jen nutnou náhražkou. Je to tekutina, kterou má Tomáš Hanák rád odjakživa, a to "na všechny způsoby". Letošní léto si charismatický herec a moderátor užívá dokonce přímo v ní. "Já se totiž strašně rád koupu. Mám dům na Křivoklátsku a tam je kolem plno rybníků. Plavu v nich každé léto téměř do podzimu."