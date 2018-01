Líbí se mi, že „nedělej Zagorku“ zdomácnělo, říká Hana Zagorová

Kdo by neznal hlášku: Nedělej Zagorku! Většina lidí by čekala, že zpěvačku Hanu Zagorovou tato fráze netěší, ale opak je pravdou. „Strašně se mi líbí, že se tahle věc dostala do podvědomí lidí a že takhle pěkně za pár let zdomácněla,“ prohlásila zpěvačka a přiznala, že už ji dokonce několikrát sama použila.



Možná právě proto spatřila světlo světa nová kniha, která má jednoznačný název Zagorka. „Průběh celého nápadu byl rychlý. Zatelefonovali mi, že je hotová kniha, takže toho zase tolik společného s tím dílem nemám. Kromě jednoho velkého interview,“ objasnila Zagorová.

Kniha mapuje nejen vývoj celé její kariéry, ale také soukromí. Kromě spousty nových a osobních věcí je v ní také bohatý archiv dosud nezveřejněných fotek. Pár věcí v Zagorce potěšilo i samotnou hlavní hrdinku. „Mě asi nejvíc dojalo to, že jsou v knize všechny recenze na moje desky, koncerty, písničky, nebo recenze na moje vystoupení na festivalu v roce 1969. To jsem normálně zamáčkla slzu,“ přiznala.