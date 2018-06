Hana Zagorová zažila zemětřesení

Manželé pobývají v japonském městě Matsumotu už týden - Štefan Margita zde zpívá pět představení v rámci festivalu Saito Kinen Festival Matsumoto 2004.

"Měla jsem strach. Učila jsem se právě texty na Královny a začala se se mnou houpat postel. Vzala jsem baterku, svetr a stoupla si mezi futra, což se prý má udělat. Hned volali z recepce ať posloucháme rádio," popsala Hana Zagorová zemětřesení o síle 7,3 Richterovy stupnice v SMS zprávě.

Hana Zagorová i Štefan Margita jsou i po druhé, silnější, vlně zemětřesení v pořádku. Sedmapadesátiletá zpěvačka se vrátí do Prahy už ve středu, aby v pondělí zazpívala na koncertě Královny poprvé na Karlštejně. Její o devět let mladší manžel naopak pokračuje do Jižní Ameriky na další operní představení.