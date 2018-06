Hana Zagorová: „Nedělej Zagorku“ mě těší, říkejte to

"Dělat Zagorku" podle Jana Krause znamená, že dotyčný "dělá dusno v rámci toho, že si o sobě moc myslí". Většinou se to používá pro někoho, kdo se vymlouvá, dělá drahoty.

Sama Hana Zagorová to vnímá trochu jinak. S namyšleností to podle ní nemá nic společného. "Říká se to, když se člověk upejpá, nebo když je plachý, a já jsem plachá," řekla v Show Jana Krause.

"Teď jsem k tomu slyšela dobrý příměr - nedělej ofuky," dodala.

Vůbec to nevnímá pejorativně. "Je super, že někdo se zatváří tak, že evokuje představu vás. Já se z toho moc těším, říkejte to," vyzvala Zagorová, která nedávno vydala novou desku a zažívá dobré období ve své kariéře.

Se zpěvem přitom chtěla před časem sama skončit. "Řekla jsem si, že už nebudu zpívat. A vydržela jsem to asi čtyři roky. Stýskalo se mi," říká Zagorová.

Na její koncerty chodí prý v současnosti víc lidí než před deseti lety a jsou mezi nimi i mladí, což zpěvačku velmi těší.

Kromě ní si Jan Kraus do svého pořadu pozval reklamního guru Josefa Havelku a tanečníka Jonese Santose Santanu.