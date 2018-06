Hana Zagorová slaví pětapadesátiny

10:30 , aktualizováno 10:30

Devítinásobná Zlatá slavice, zpěvačka Hana Zagorová, slaví ve čtvrtek 6. září pětapedesáté narozeniny. Výročí, kvůli němuž někteří pořádají trachtace hodné římských bakchanálií. Hana si to ale nijak nepřipouští. "Já slavím prací, natáčím další desku, prostě na to nemám čas. Narozeniny, i když jsou třeba jubilejní, to je stejně den jako každý jiný," míní.