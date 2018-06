Zagorku dělám každou minutu, očekává se to, říká Hana Zagorová

"Dlouho jsem přemýšlela o tom, co to je. Pak jsem přišla na to, že to je asi nebýt taková ... Nebo dělat vlny, jak se říká. Ale hrozně mě to těší, protože se to strašně ujalo, už se to říká hodně let a já si toho i vážím," řekla iDNES.cz Zagorová.

Podle zpěvačky je proto samozřejmostí, že dělá Zagorku pořád. "No, já si myslím, že dělám Zagorku každou minutu svého života, protože proto to určitě vzniklo," prohlásila.

Zagorová také přiznala, že přestože její manžel Štefan Margita má i jisté chlapské vrtochy, Zagorku prý nikdy nedělal.

"Určitě má nějaké špatné vlastnosti, nějaké malinké, které nestojí za to je vůbec řešit. Ale už to, že jsme spolu tak dlouho, svědčí o tom, že nám i ty naše špatné vlastnosti vyhovují," dodala zpěvačka.

Hana Zagorová a Štefan Margita jsou manželé už 21 let. Operní zpěvák má angažmá v newyorské Metropolitní opeře a kvůli tomu pobývá většinu času v zahraničí. Jeho manželka prý nevynechala žádnou jeho světovou premiéru, kromě jediné, kdy byla nemocná.