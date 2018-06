Hana Zagorová nosí Blanku Matragi

"Už v sedmdesátých letech mi Blanka navrhovala modely," vzpomíná Zagorová.

"Šaty s vyšitými motýly, určené na vystoupení v proslulém berlínském Friedrichstadtpalastu, o kterých jsem se domnívala, že jsou příliš odvážné, mi téměř strhala z těla a sama v nich začala ´poletovat´ po bytě, jen aby mi dokázala, jak se ke mně hodí... Rozplývala se, jak by si jich sama dokázala užít, a já pochopila, že má svou práci opravdu ráda. Nikdy by mi nedoporučila nic, co by mi ´nesedlo´," vzpomněla si na začátky spolupráce i přátelství pětapadesátiletá hudební stálice Zagorová.



Hana oceňuje, že jí Blanka Matragi, která nyní obléká celebrity v Perském zálivu a na Středním východě, například doporučila model konkurenta Versaceho, i když si zpěvačka přišla vybírat z Blančiny kolekce. "Je nesmírně nezištná, nikomu nic nezávidí a dokáže skutečně poradit," podotýká Hanka.



V začátcích svého působení ušila Blanka Matragi zpěvačce asi osm či devět šat - kostýmů na vystoupení. Z posledního návrhářčina období má Hana Zagorová troje šaty, které opět nosí jen na svá koncertní vystoupení. "Na minulé přehlídce mi koupil Štefan poslední šaty od Blanky, v pátek si vyberu další. Už se moc těším," uzavřela zpěvačka, která nedávno opět vydala své album. To se během několika málo dní opět stalo ´zlatým´.

Hana Zagorová Hana Zagorová na koncertě Králové muzikálu v opeře. Štefan Margita a Hana Zagorová Musím se pochlubit, že mám i ty nejstarší Blančiny modely," říká Hana Zagorová.