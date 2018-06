Hana Zagorová spadla ze schodů, má zlomeniny v rameni

Podle kapelníka doprovodné kapely Jiřího Dvořáka zpěvačku z koncertu převezli do místní nemocnice, ale zvládla se ještě vrátit za fanoušky.

Plný sál ji přivítal potleskem. "To Haně dodalo tolik energie, že i přes velké bolesti odzpívala větší část programu," dodal Dvořák. "Pro nejbližší naplánované koncerty zůstávají vstupenky v platnosti a hledají se náhradní termíny," uvedl.

Hana Zagorová a Petr Rezek

Za zhruba 40 let nazpívala Zagorová 760 písní. Působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor, než pro ni Karel Vágner sestavil na přelomu let 1972/1973 doprovodný orchestr. Vystupovala s Michalem Prokopem, Petrem Rezkem, koncertovala ve východním bloku i západní Evropě. V první polovině 80. let byla na vrcholu slávy, kdy spolu se Stanislavem Hložkem a Petrem Kotvaldem vystupovala téměř každý den.

Zagorová vyhrála devětkrát za sebou Zlatého slavíka (1977-1985) a dokázala naplnit i sportovní haly.

Rozhovor s Hanou Zagorovou z letošního dubna