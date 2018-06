Hana Zagorová slavila v Lucerně, překvapením byl zpívající Karel Gott

Oslavenkyně si narozeninový koncert užila. Byl podle ní báječný a všechno proběhlo podle zpěvaččiných představ.

„Bylo to velmi příjemné a musím říct, že pro mě osobně nádherné a strhující. Lidé byli senzační a bylo vidět, jak mě mají rádi, a to je moc krásný pocit,“ řekla Zagorová.

Mrzelo ji jen, že v Lucerně chyběl manžel Štefan Margita, který je pracovně v USA. Jeho vystoupení v Chicagu se domlouvalo už před třemi lety a nedalo se s tím nic dělat. Zpěvačka mu ale jako prvnímu po koncertě telefonovala. Navíc za ním za dva týdny poletí a její narozeniny spolu oslaví dodatečně.

„Ano, přesně tak. Spolu to ještě oslavíme, ale s přáteli už slavit nebudu. Myslím, že takhle to úplně stačilo,“ prohlásila. V únoru pak manžele čeká cesta do Dubaje, kterou ona dala Štefanovi k šedesátinám, jež oslavil v létě.

Přestože Hana Zagorová slavila kulatiny, rekapitulovat svůj život nemíní a neřeší ani věk.

„To se mě tak úplně netýká. Nikdy nerekapituluji. Ani trošku. Nemám na to čas. Ani stárnutí neřeším. Beru to jako přirozenou součást života. Všichni stárneme. Snažím se o sebe samozřejmě pečovat, ale cvičím málo, možná jím trochu lépe a vhodněji než dříve, ale miluji sladké, takže to je takový můj velký hřích, který si nedokážu odpustit. Je to těžké,“ řekla.

Zpěvačka prý koncertem slavila narozeniny úplně poprvé. „Vždycky tvrdím, že člověk má narozeniny slavit a ne koncertovat. Tentokrát jsem ale udělala výjimku, cítila jsem, že je to tak správně. Bylo to pro diváky a pro mé fanoušky.“

Karel Gott zazpíval na narozeninovém koncertě Hany Zagorové (6. září 2016).

Zagorové na pódiu zazpíval i Karel Gott, pro něhož zpěvačka napsala několik textů a který původně plánoval návrat na pódia až příští měsíc (více zde).

„Vítej v exkluzivním klubu sedmdesátníků,“ prohlásil v žertu Zlatý slavík směrem k jubilantce, které zazpíval své hity Jdi za štěstím a Má první láska se dnes vdává.

Mezi hosty nechyběli ani Zagorové první manžel Vlastimil Harapes, kolega Stanislav Hložek, zpěvačka Monika Absolonová, herečka Hana Maciuchová, hudebník Karel Vágner a další.

