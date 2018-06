Jsem teď v příjemném očekávání, říká o soukromí Vagnerová

Filmové Vary Sledovat další díly na iDNES.tv

Když řeknu trampolína, co se vám vybaví?

Velká láska, se kterou se občas musím na chvilku rozloučit. S naším povoláním na to mnohdy není čas. Já skáču na trampolíně dlouho, ale pak tam vidím děcka, která přišla před rokem, a skáčou toho daleko víc než já. Nemám čas se zlepšovat, a pokud mi vyjde chvilka, jdu se věnovat angličtině.

Jak jste se vůbec k trampolínám dostala? Vím, že jste propojená i s La Putykou...

Vlastně to bylo právě přes Rosťu Nováka, který založil La Putyku. Tenkrát připravoval úplně první představení, které bylo s herci. Dělal asi dva měsíce workshop pro herce a byly tam právě i trampolíny. Pak zjistil, že herci za ty dva měsíce nedosáhnou takového levelu, aby za to lidé byli ochotní platit pětistovku, takže to dotáhl s profesionály. Ale já na ty trampolíny začala chodit, protože mi to přišlo úplně skvělý. Asi před třemi lety jsem dokonce měla možnost si několik představení zaskákat. Všichni byli tenkrát nemocní a já to považuji za „highlight“ své kariéry (smích).

Na trampolíně musí být člověk ohebný. Využila jste toho v nějaké své herecké roli?

Trampolína je hlavně skvělá tím, že je to všestranný sport. Učí vás to používat všechny svaly, orientaci v prostoru a vůbec se nebát. Myslím, že jsem tohle využila hodněkrát, když jsem točila Expozituru a potom i Atentát, kde jsou úkoly typu: Jdi a přeskoč plot. Najednou tělo umíte používat a nebojíte se. To mi přináší samá pozitiva.

Možná ohebnost využijete i v roli bývalé prostitutky Denisy, kterou hrajete v novém seriálu. Když přijde taková příležitost na zajímavou roli, vezmete to zgruntu a navštívíte třeba i veřejný dům, aby jste nasála atmosféru?

A víte, že jsem byla v takovém jednom šantánu, bylo to ještě při natáčení Expozitury. Role v Lajně ale není sociální drama o holce z šantánu, ale celkem dost nadnesená komedie. Takže tam jsme spíš hledali správnou míru humoru.

Natáčení filmu Jana Hřebejka Zakázané uvolnění, Hana Vagnerová

Získala jste vztah k hokeji?

Ona ho moc nemá ani Denisa, ta má spíš vztah k jiným věcem. O hokeji já sama vím hrozně málo, samozřejmě si pamatuji Nagano jako celá republika, ale dál to vlastně nesleduji. Asi stejně jako Denisa.

Co jste si touto rolí splnila?

Určitě jsem si splnila sen o komedii, který jsem měla opravdu velký. Hodně jsem toužila po tom mít větší rozptyl v rolích. Dařilo se mi to v divadle, ale před kamerou jsem měla pocit, že jsem hodně dlouhou dobu v nějaké škatulce. Minulý rok byl pro mě zlomový v tom, že těch komedií přišlo docela dost a pro mě to je momentálně docela oblíbený žánr. Je to skvělé hrát, ale je to opravdu strašně těžké napsat - tady skládám poklonu Péťovi Kolečkovi. Myslím, že se mu Lajna opravdu povedla.

Nedávno jste se objevila ve filmu Milada, kde vaše role rozhodně komická nebyla.

Hrála jsem s Mariánem Mitašem vyšetřovatelku StB, kde jsme s Miladou vedli výslechy. Musím říct, že to byl jeden z mých nejtemnějších hereckých zážitků. Na natáčení se přišla podívat i dcera Milady Horákové. Takové emoce a atmosféru jsem nikdy nezažila.

Necítíte se teď maličko zaškatulkovaná v rolích vyšetřovatelek?

Je pravda, že jich teď za poslední domu mám za sebou hodně, ale myslím, že je ještě hodně rolí, které jsem si nezahrála a které, doufám, že přijdou. Třeba by mi nevadila princezna, kterou bych udělala radost mojí mamince, která doufala, že jsem šla na herectví proto, abych hrála princezny. Já pak hrála jednu velice zlou, která zakleje Šípkovou Růženku a to bylo všechno. Ale asi jsem na tuhle roli už fakt stará. Ještě jsem měla možnost si ve vánoční pohádce zahrát jednu princezninu kamarádku, takovou kuchařku Mariánku, která byla vlastně také docela zábavná. Jinak nevím, to by musela být nějaká hrozně zajímavá verze princezny, něco jako Popelka.

Zmínila jste, že máte dost práce, a co čas na soukromí?

Musím říct, že jsem teď asi v nějakém stavu, kdy moc plány ve svém životě nemám a docela mě to i baví. Myslím, že jsem typ, který si rád věci plánoval a měl rád ty škatulky, ale teď se těším na to, co život přinese. Jsem v takovém příjemném očekávání.