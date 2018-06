Kvůli obživě musíte dělat nekonečný seriál nebo reklamu, říká Vagnerová

"Nevím, jestli Expozitura byl úplně odrazový můstek. Byla jsem na přebalu všech časopisů a přitom jsem seděla doma a neměla co dělat. Nikdo mi nevolal. Pořád jsem koukala na ten telefon a říkala si, že asi nemá signál," prozradila Vagnerová.

Sláva a popularita prý nejdou vždy ruku v ruce s nabídkami na další práci. "Kamarádka třeba vyhrála Českého lva a pak dva roky seděla doma, protože si všichni myslí, že hrozně frčí, že bude drahá," řekla herečka.

Divadlo v Česku prý herce neuživí, takže si musí přivydělávat třeba reklamou. Jednu takovou Vagnerová natočila. "Reklamu jsem dlouho zvažovala a volala jsem jedné castingové režisérce, která mi řekla, že v této době je to jedno a každý se musí nějak živit. A já ani nemám televizi, takže když jsem to pak někde zahlédla, tak jsem zjistila, kdo všechno v těch reklamách hraje. Je to způsob obživy, buď jste nucen dělat nějaký nekonečný seriál nebo máte tu kliku, že dostanete takovou nabídku, a pak můžete hrát i v divadle," dodala herečka.