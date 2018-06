Hana Svobodová se probojovala na Miss Earth mezi nejlepší

Hanu favorizovali organizátoři na účast mezi špičkou již dříve. Slavila velký úspěch se svým projektem, v němž ostře vystoupila proti testování kosmetických výrobků na zvířatech.



Hana Svobodová propagovala na Miss Earth kosmetiku, která není testována na zvířatech

"Je to noční můra najít v současné době kosmetiku, která by nebyla na zvířatech testována," řekla Hana. Vyzvala všechny, aby nikdo takovou kosmetiku nepoužíval. "Je jednoduché ověřit si, zda je třeba šampon nebo parfém testovaný. Je to otázka vteřiny, a když to udělá každý, můžeme tímto způsobem týraným zvířatům pomoci," dodala vicemiss.



Soutěžící Miss Earth



Missky byly rozděleny podle přírodních živlů a česká reprezentantka byla v kategorii vody. Program během soutěže byl pro dívky hodně náročný. Průměrně spaly okolo čtyř hodin denně, protože musely absolvovat mnoho akcí - například návštěvy u sponzorů soutěže.



Hana Svobodová

"Mám samozřejmě obrovskou radost z toho, že jsem se dostala mezi šestnáctku v tak velké konkurenci z celého světa," řekla po finále Hana.



Karla Paula Henry z Filipín získala korunku Miss Earth 2008

Nejšťastnější z pětaosmdesáti krásek byla nakonec Karla Paula Henry z Filipín, která získala korunku Miss Earth 2008.