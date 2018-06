Hana Svobodová: Černouška by měla vyzkoušet každá

"No, mně se líbí snědší typy mužů. Je pravda, že s žádným černouškem jsem zatím nechodila. Budu to muset ještě stihnout, prý to má vyzkoušet každá žena," prohlásila Svobodová.

Modelka byla hlavní hvězdou fotbalového utkání nedaleko Mladé Boleslavi a o fanoušky z řad hráčů rozhodně neměla nouzi. Svobodová měla na starosti i slavnostní výkop na hřišti.

"Na základní škole jsem závodně hrávala fotbal, ale pak jsem toho nechala, protože jsem neměla tým, se kterým bych trénovala. Holky přece jen hrají fotbal méně než kluci," vzpomíná modelka.

Hanka vyhlásila i vítěze tomboly, který získal lístky na koncert Lucie Bílé, a po sportu si dala pravou klobásu.

Hana Svobodová a rozcvička před fotbalem

"Pivo si k ní ale nedám, protože jsem tu autem, musela jsem tedy zůstat u minerální vody, jejíž tváří je Lucie Bílá. Takže jsme byly za hvězdy na hřišti obě dvě," dodala brunetka.