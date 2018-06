Kouzlo bodypaintingu: missky byly nahé, ale vše zakryly barvy

"Trošku jsem se proklínala, že jsem na to kývla. Připadala jsem si hrozně nahá a přemýšlela jsem, jak zmizím, aby si toho nikdo nevšiml," prozradila s úsměvem Hana Svobodová.

"Ale pak to ze mě spadlo. Nebyla jsem oblečená do oblečení, ale do barev, vlastně nic vidět nebylo. To si někdy na přehlídkách prádla připadám vlastně nahá víc," uklidnila se vzápětí kráska.

Hana Svobodová, Honza Musil a Michaela Štoudková

Svobodová i Štoudková, která nakonec trpěla větší trémou než její kolegyně, byly ozdobou otevření nového estetického centra v pražském obchodním centru Harfa.

Událost přilákala i další známé krásky, které hned sdělily, jaké zkrášlovací procedury by potřebovaly.

"Já už potřebuju botox, nedá se nic dělat," uvedla zpěvačka Martina Pártlová.

"Zatím mi stačí jednou za čas zajít na kosmetiku," doplnila nová tvář Novy Iveta Vítová.

"Také chodím na kosmetiku a teď začnu chodit i na laser na jizvičky, které mi zůstaly po odstranění pih," přiznala modelka Tereza Zimová.

Autorem bodypaintingu byl jeden z největších specialistů na malování těla David Šesták.