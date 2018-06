Současná a bývalá přítelkyně Leoše Mareše se sešly ve vířivce

Hana a Gábina sice nejsou nejlepší kamarádky, ale ani jedna se nebránila příležitosti dát si společně skleničku šampaňského a užít si první sluneční den ve vyhřáté vodě.

"S Gabčou na kafe nechodíme, ale když se třeba potkáme v baru, tak se pozdravíme a chvíli si povídáme. Není důvod, aby mezi námi byla rivalita nebo jsme se neměly rády. Už jsme se párkrát setkaly i ve čtyřech, Gábina byla s Jakubem, já s Leošem, společně jsme si všichni čtyři dali drink,“ uvedla Svobodová, která je oficiální partnerkou úspěšného moderátora od loňského července.

Její slova potvrdila i bývalá Marešova přítelkyně Gábina Dvořáková. "Občas se vídáme při různých pracovních příležitostech a vycházíme spolu fajn," řekla.

Na Leoše Mareše Dvořáková už dávno nemyslí. Tři čtvrtě roku je šťastně zamilovaná a s přítelem Jakubem se před několika týdny vrátili z dovolené v Dubaji.

Obě modelky jsou možná i díky popularitě, kterou vztahem s Marešem získaly, pracovně vytížené. "Včera jsem se dostala domů až před půlnocí, protože jsem fotila kampaň pro jednu kosmetickou firmu. A v následujících dnech mě čeká několik módních přehlídek," řekla Svobodová.

Dvořákové, která studuje vysokou školu na jihu Čech a za prací do Prahy pravidelně dojíždí, se prý také rýsuje zajímavá práce. Zatím ale nechce prozradit, co to konkrétně bude.

Zakázky, jako tato ve vířivce, se oběma očividně zamlouvají. Pro Hanu Svobodovou není ale vířivka nic neobvyklého. S partnerem si ji dopřává často.

"Když jdeme někam na masáž, tak si to tam často potom prodloužíme a zůstaneme ve vířivce, ale jednu vířivku máme i doma a koupele máme s Leošem strašně rádi," prozradila.