Hana Soukupová zářila mezi hollywoodskými hvězdami

Hollywoodské hvězdy se společně s českou topmodelkou sešly na americké premiéře snímku We own the night, který byl poprvé představen na filmovém festivalu v Cannes. Herečku Evu Mendesovou, která se ve filmu objeví úplně nahá, doprovázeli kolegové Joaquin Phoenix a Mark Wahlberg.

O natáčení milostných scén s Phoenixem se Mendesová vyjádřila nepříliš nadšeně. Prý to bylo příšerné. "Rozhodně to ale nebyla vina Joaquina, je to fešák a skvělý parťák. Jde však o ten nepříjemný pocit, že se musíte odhalit fyzicky i psychicky. Okolo vás stojí spousty lidí a vy se cítíte prostě hrozně," řekla herečka, která si prý hrůzu z vlastní nahoty prožila ještě jednou v Cannes.

"Seděla jsem tam a jen si říkala - panebože, tohle jsou moje prsa. Panebože, tohle jsem já, tohle jsem přece já," smála se Mendesová.

Přestože bývá Mendesová řazena mezi nejkrásnější herečky současnosti, měla na večírku silnou konkurenci. Na film se přišla podívat i zpěvačka Jewel se svým přítelem, opravdovým kovbojem Tyem Murrayem, a hlavně - slavnostní party ozdobila svou přítomností česká modelka Hana Soukupová.

Karlovarská rodačka se předvedla s novým účesem - zvlněným mikádem a ve volných růžových šatech. Hana momentálně žije v New Yorku se svým manželem Drewem Aaronem, na premiéře i na večírku se však objevila bez něj.

Soukupovou, která se pravidelně objevuje na módních přehlídkách v New Yorku, čeká v listopadu další spolupráce se značkou Victoria's Secret. Podle posledních zpráv by se měla objevit vedle dalších tváří značky na chystané výroční módní show v Los Angeles.