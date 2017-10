Díky dětem si zlepšuji češtinu, přiznala Hana Soukupová

Co je pro vás rozhodující, že se pracovně objevíte i v Česku?

V posledních letech jezdím do Čech častěji hlavně soukromě, protože jsem se odstěhovala na Mallorcu, což je oproti Americe opravdu za rohem. Pracovní nabídky si však skutečně vybírám, a to nejen tady v Čechách. Jako máma dvou dětí už raději trávím čas s nimi. Pokud jedeme do Čech, beru je s sebou a děláme si výlety. Má sestra má děti také, takže jsme vždycky jak školní družina. Ráda jezdím třeba na Šumavu.

Na cestování jste i kvůli práci zvyklá, ale jak to zvládají děti?

S dětmi to bylo ze začátku komplikovanější, ale teď už to děláme docela často a už si na to zvykly. Třeba dnes jsme vstávali ve 3:30 ráno, ale děti to zvládly kupodivu dobře, až jsem z toho byla překvapená. Zato já jsem to nedávala. Jsem sice ranní ptáče, ale tento čas byl i na mě pekelný.

Mateřství změní život osobní i ten pracovní. Ale poslední dobou je časté, že se topmodelky matky vrací na přehlídková mola.

Dokud jsou děti malé, tak je bez problému s nimi cestovat, pokud tedy mluvím o cestách po Evropě. Snažím se je mít stále s sebou, protože si chci užít ten čas, dokud nejsou ve škole. Sama s nimi prožívám nové dobrodružství a objevuji místa, kde jsem nikdy nebyla.

Musela jste něco po narození dětí radikálně změnit?

To změní úplně všechno, ale spíš jsem si musela všechno více zorganizovat. Už to nemůže být takové, že můžu dělat, co chci a kdy chci. Hned ráno jdu do posilovny, uvařím oběd a pak jdu vyzvednout syna ze školky. Je to všechno organizované.

Jakým jazykem na děti mluvíte?

Jen česky. Myslím si, že je pro ně nejlepší mluvit na ně česky nebo jejich rodným jazykem. Moje angličtina je dobrá, ale nerada bych, aby pochytily špatné návyky, proto s nimi anglicky mluví manžel. Ale musím říci, že se mi čeština podstatně zlepšila od doby, co mám děti, protože spolu mluvíme česky každý den. Dříve jsem si nemohla na některá slovíčka vzpomenout.

Vy máte zkušenosti spíše se světovým modelingem, ale občas děláte něco i pro český trh. Je to stále tak velký rozdíl jak finanční, tak organizační?

Já si myslím, že už je to na té samé úrovni jako všude jinde. Modeling se tu dělá dobrý, jen není tolik příležitostí jako ve světě, protože se zde nedělají moc velké kampaně. Moc ráda sem jezdím. Teď jsem fotila s Terezou Maxovou, což bylo super. Od mala byla mou múzou, na kterou jsem se dívala v televizi. A konečně po hodně letech jsme se setkaly. Bylo to mé vysněné přání.